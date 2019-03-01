«Воры в законе» спешно оформляют трудовые книжки и пенсионные удостоверения

Воры в законе и правоохранительные органы готовятся к появлению новой статьи УК РФ об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов, сообщает «Росбалт». Некоторые уже вовсю оформляют трудовые книжки и пенсионные удостоверения, чтобы подтвердить свои доходы.

За руководителями преступных сообществ установят наблюдение, телефоны поставят на прослушивание, сообщили источники агентства. Любого приказа или поручения, которые удастся зафиксировать, будет достаточно для возбуждения дела по новому закону.

Лазейка для борсеточников

Первыми попадутся «законники», которые контролируют борсеточников, карманников, форточников.

После сбора информации оперативное досье будут передавать для возбуждения дела. При этом никаких особых доказательств и «ловли за руку» уже не понадобится. Достаточно будет зафиксированных фактов, что «вор в законе» давал команды членам своей бригады. Это уже основание для появления дела по новому закону.

Лидерство в преступной группе предводителей борсеточников, карманников и других можно будет доказать проще простого, поэтому они сразу уедут в колонию на долгий срок. Хотя могут и не ухать.

Для них в законе предусмотрена оговорка — если «законник» письменно откажется от своего «воровского» титула и сообщит о двух известных ему преступлениях, которые не раскрыты, его могут «вывести» из-под нового закона. Тогда он сядет как обычный преступник.

Церковь в тюрьме. Михаил Хаустов

Понимая это, такие криминальные авторитеты, вероятно, покинут Россию и будут управлять своими бригадами удаленно. Уже сейчас более половины авторитетов руководят из Турции, Азербайджана, Италии и других стран — современные средства связи это позволяют.

«Законные» пенсионеры

Некоторые «воры в законе» спешно оформляют пенсионные удостоверения и трудовые книжки — чтобы показать, на какие доходы они живут. И подтвердить, что являются порядочными гражданами и к преступной иерархии отношения не имеют.

Новая формация

С другой группой авторитетов справиться будет почти невозможно, пишет Lenta.ru. Это влиятельные и богатые учредители крупных фирм с официальными заработками. К таким не подобраться, прослушивание и наблюдение не помогут.

У таких «законников» бизнес, счета в банке, коттеджи на Рублевке, лимузины. Источники большинства доходов оформлены вполне официально. На вопрос, является ли он «вором в законе», криминальный «генерал» смело ответит — «нет».

В колонии. Олег Богданов

Законопроект

21 февраля законопроект об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов прошел первое чтение. Владимир Путин внес документ на рассмотрение в нижнюю палату 14 февраля.

Предполагают, что документ окончательно примут в марте. За один только статус воры в законе могут получить от от 8 до 15 лет, а за участие в воровской сходке — 12−20 лет.

Сейчас лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) могут осудить только в том случае, если они сами совершили преступление. Согласно 210-й статье Уголовного кодекса, за организацию преступного сообщества или участие в нем им грозит наказание вплоть до пожизненного. Но поймать вора в законе за руку практически невозможно, как и доказать, что именно он возглавляет ту или иную ОПГ.

Освобождение от ответственности

Одновременно проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности, пишет ТАСС.