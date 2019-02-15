«Ворвались 40 чеченцев». Владелец московского ресторана рассказал о массовой драке и стрельбе

В ночь на 15 февраля в Москве произошла массовая драка со стрельбой в ресторане «Неолит» на 1-ой Курьяновской улице. По данным «Московского комсомольца», здесь произошла межэтническая разборка, в которой принимали участие представители азербайджанской и чеченской диаспор столицы. По предварительным данным, в конфликте принимали участие около 100 человек.