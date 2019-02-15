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Происшествия

«Ворвались 40 чеченцев». Владелец московского ресторана рассказал о массовой драке и стрельбе

В ночь на 15 февраля в Москве произошла массовая драка со стрельбой в ресторане «Неолит» на 1-ой Курьяновской улице. По данным «Московского комсомольца», здесь произошла межэтническая разборка, в которой принимали участие представители азербайджанской и чеченской диаспор столицы. По предварительным данным, в конфликте принимали участие около 100 человек.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Как пишет «МК», конфликт возможно произошел из-за оскорбления, которое якобы допустил чеченец. Азербайджанцы отловили обидчика и заставили его извиняться на камеру мобильника. После чего представители чеченской диаспоры ворвались в «Неолит».

Там напавшие заставили всех посетителей выйти на улицу, где и начался конфликт со стрельбой. Раздалось примерно 50 выстрелов. В конфликте участвовали от 70 до 100 человек, утверждают очевидцы. Пострадали около 10 человек, их всех доставили в больницу.

Со слов арендатора кафе азербайджанца Яшара Алиева, чеченцы ранее не были замечены в качестве гостей заведения, пишет «МК».

«Персонал доложил, что ворвались 40−50 чеченцев масках, они были вооружены травматическими пистолетами, — позже рассказывал Алиев полицейским. — В заведении, из посетителей в тот час было 4−5 человек, семейные пары. Началась пальба, но к счастью, серьезно пострадавших нет — незначительные травмы от резиновых пулей».

Арендатор провел в отделении полиции всю ночь, давая пояснения. Ущерб в заведении он пока не оценил, но по его словам, он приличный.

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