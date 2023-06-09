Восемь человек погибло в зоне затопления в Херсонской области

Восемь человек погибло в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Последней оказалась пожилая женщина. Об этом сообщает ТАСС .

Восьмой погибшей оказалась 84-летняя женщина. Ее обнаружили в ходе проведения спасательных работ в Херсонской области.

Известно, что погибло пять из семи пастухов, находившихся на островах на Днепре во время катастрофы, сообщает "Газета.ру".

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела со стороны украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани, добавляет ТАСС.

62 человека были госпитализированы. В результате разрушения Каховской ГЭС были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, появился риск обмеления Северо-Крымского канала.

Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону возможного подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов - всего 22 тыс. человек.