1 апреля
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Происшествия

Восемь человек пострадали в смертельном в ДТП под Новосибирском

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Niva на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар около 11 утра 1 апреля, сообщает региональная прокуратура.

ДТП под Новосибирском.
ДТП под Новосибирском.
Прокуратура Новосибирской области

Водитель легковушки погиб. После столкновения автобус перевернулся и вылетел в кювет.

В автобусе находились 47 человек. Одного ребенка и двоих взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще одному ребенку и остальным взрослым оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также проверит соблюдение перевозчиком правил безопасности перевозки пассажиров.

Ранее массовое ДТП с участием автобуса произошло в Барнауле. Обошлось без погибших.

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