Восемь человек пострадали в смертельном в ДТП под Новосибирском

Водитель легковушки погиб. После столкновения автобус перевернулся и вылетел в кювет.
В автобусе находились 47 человек. Одного ребенка и двоих взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Еще одному ребенку и остальным взрослым оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также проверит соблюдение перевозчиком правил безопасности перевозки пассажиров.
Ранее массовое ДТП с участием автобуса произошло в Барнауле. Обошлось без погибших.