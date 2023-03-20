Восьмилетний мальчик прыгал через костер и упал в него

Школьник играл вместе с братом. Дети построили шалаш и развели огонь, чтобы согреться.
Братья решили прыгать через огонь, в какой-то момент один из мальчиков не рассчитал силы и упал прямо в костер.
Пострадавшего с ожогами головы, шеи и рук госпитализировали в ожоговый центр, указывает Газета.Ru. Ребенок находится в реанимации.
Ранее 18-летний россиянин загорелся во время ремонта автомобиля. Врачи диагностировали у юноши ожоги шеи, лица и рук.
Также каскадеры во время выполнения трюка едва не сгорели в России.