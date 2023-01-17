Воспитатели детского сада оставили на прогулке девочку без обуви и варежек

Неподалеку стояли воспитатели, женщина позвала их. Но реакции не последовало.
Женщина пробралась к забору, где находилась девочка, отряхнула ее от снега, обула ботинок. Впоследствии выяснилось, что девочка капризничала на прогулке, воспитатели занесли ее в группу, пишет Газета.ru.
Это дочь одного из сотрудников детсада, претензий к родители не имеют. Возможно, возникнут вопросы у профильного ведомства или сотрудников прокуратуры к методам воспитания в этом детском саду.
Ранее в сибирском селе вспыхнул пожар в детском саду. Эвакуировали 101 ребенка.
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