17 января
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Происшествия

Воспитатели детского сада оставили на прогулке девочку без обуви и варежек

Маленькую плачущую девочку без одного ботинка возле забора детского сада в Красноярске заметила местная жительница, сообщает «ТВК».

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

Неподалеку стояли воспитатели, женщина позвала их. Но реакции не последовало.

Женщина пробралась к забору, где находилась девочка, отряхнула ее от снега, обула ботинок. Впоследствии выяснилось, что девочка капризничала на прогулке, воспитатели занесли ее в группу, пишет Газета.ru.

Это дочь одного из сотрудников детсада, претензий к родители не имеют. Возможно, возникнут вопросы у профильного ведомства или сотрудников прокуратуры к методам воспитания в этом детском саду.

Ранее в сибирском селе вспыхнул пожар в детском саду. Эвакуировали 101 ребенка.

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