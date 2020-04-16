Война крыс из-за помоек началась в американских городах

Крысы выбегают на улицы даже днем и пытаются проникнуть в жилища людей. Ежедневно происходят битвы за еду между соперничающими стаями. В ряде случаев крысы не стесняются поедать себе подобных.
В Новом Орлеане, Балтиморе и Вашингтоне власти привлекают на борьбу с крысами диких кошек.
Опасность крыс состоит в том, что они являются переносчиками многих болезней, в том числе потенциально смертельного лептоспироза, пишет bfm.ru. Пока неизвестно, переносят ли они коронавирус Covid-19.
Между тем на опустевших улицах Стамбула гуляют стаи кошек. Они всегда были важной составляющей городской жизни в Турции — они живут едва ли не в каждом доме, магазине, кафе или музее.
Но в условиях карантина из-за Covid-19 кошки, судя по всему, остались единственными существами, кто не боится гулять по тротуарам и площадям больших городов.
В кошки бродят, пытаясь понять, куда подевались люди.