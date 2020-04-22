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22 апреля

Возбуждено дело из-за поставки в больницу 50 просроченных аппаратов ИВЛ от фонда депутата

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим 15 лет назад сроком годности, сообщает региональный СК.

Аппарат ИВЛ "ФАЗА-5 НР".
Аппарат ИВЛ "ФАЗА-5 НР".
elly-estel.livejournal.com.

Отмечается, что горбольница № 6, имеющая профильное назначение инфекционного госпиталя, изыскивала возможность получения спонсорской помощи по оснащению аппаратами ИВЛ.

В конце марта местная компания приобрела у костромской фирмы 50 наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5 НР». 7 апреля медоборудование передали в больницу.

«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999—2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — рассказали в СК.

Также выявили несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции — разброс дыхательного объема составляет 10−15%. В общем, оборудование признали непригодным.

«Под видом благотворительной помощи в больницу привезли незарегистрированные и недоброкачественные аппараты ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи выявляют конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения.

Легкие.
Легкие.
СС0

Как отмечает «Коммерсант», 6 апреля благотворительный фонд депутата Госдумы «Милосердие и порядок» сообщил о приобретенных 50 аппаратах ИВЛ для жителей Владимирской области.

Согласно данным СК, 50 аппаратов передали в больницу 7 апреля. Комиссия клиники при получении оборудования выявила несоответствия.

В фонде отметили, что аппараты ИВЛ восстанавливают кислородный баланс в организме, нарушенный течением болезни, что дает врачам драгоценное время для лечения человека.

«Понимая мысли и чувства своих земляков, всегда откликаясь на важнейшие общественные запросы, депутат Госдумы Григорий Викторович Аникеев закупил на свои средства 50 аппаратов. Они переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, который распределит эту технику по медицинским учреждениям региона с учетом стоящих перед ними задач», — подчеркнули в фонде.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусом среди бойцов ведомства.

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