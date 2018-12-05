Возбуждено уголовное дело в отношении руководства колонии, где заключенные обедают крабами

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства амурской исправительной колонии строгого режима, где содержится осужденный на 20 лет член кущевской группировки Вячеслав Цеповяз. Руководство колонии обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает « Интерфакс ».

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной не стал уточнять какие-либо детали расследования.

«Вопросы пока, конечно, к следствию», — отметил представитель надзорного ведомства.

Куренной сообщил также, что по результатам масштабной прокурорской проверки, проведенной по следам публикаций СМИ о вольготной жизни Цеповяза в колонии, начальнику регионального управления ФСИН России по Амурской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, пишет bfm.ru.

«После рассмотрения нашего представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно», — сказал представитель Генпрокуратуры.

История скандала

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Ивановском районе Амурской области. 6 ноября была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он в арестантской форме жарит шашлык, ест икру и крабов. Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позже в отношении сотрудников указанной колонии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Но, но недавно появилось новое видео, как Цеповяз со «страдальцами» релаксирует в тюрьме. В помещении есть набор посуды для чаепития, вентилятор, «плазма», мягкая мебель. «Ремонтик такой отделали, чтоб дышалось легче», — говорит голос за кадром. «Страдаем сидим», — замечает другой. «Да, страдальцы», — соглашается автор видео.

Банда

В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.