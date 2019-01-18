Возбуждено уголовное дело о поставке гнилого картофеля чеченской бригаде Росгвардии

Следственный комитет заявил, что полковник спецназа «Авангард» Росгвардии Олег Кондратьев принял десятки тонн гнилого картофеля от компании «Дружба народов» для чеченской бригады, пишет РБК .

СКР возбудил уголовное дело о превышении полномочий.

Следователи установили, что 2 июля 2018 года Кондратьев принял на склад 30 тонн гнилого картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба Народов», хотя знал, что продукт испорчен. Картофель предназначался для 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии в Грозном.

Ущерб от действий военного оценили в 800 тысяч рублей. Следствие считает, что Кондратьев действовал «умышленно, явно выходя за пределы его полномочий, из иной личной заинтересованности», пишет polit.ru. Его отстранили от службы.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура и ФАС проверяют единого поставщика продуктов для Росгвардии. Речь также идет о мясокомбинате «Дружба народов».

Общий объем контрактов между Росгвардией и «Дружбой народов» составляет 8 млрд рублей. Сумма оплаченных — 4,7 млрд рублей. По данным агентства, проверка Главной военной прокуратуры продлится как минимум до конца 2018 года только из-за того, что некоторые контракты пока не реализованы.

В декабре 2018 года комбинат «Дружба народов» сделали единственным поставщиком продуктов для Росгвардии еще на два года по распоряжению правительства.