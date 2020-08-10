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Происшествия

Возле кровати алтайской пенсионерки в полночь появился «молодой партизан» и потребовал 200 рублей

В Алтайском крае полицейские задержали жителя села Партизанское, подозреваемого в маленьком и пугающем разбое, сообщает региональное МВД.

"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
"Фредди Крюгер. Новый кошмар".
altapress.ru

84-летняя пенсионерка поведала полицейским, что сосед по дому забрал у нее деньги.

«Потерпевшая находилась у себя в квартире, при этом входная дверь была не заперта. Около полуночи к ней в квартиру зашел 35-летний сосед в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Мужчина потребовал 200 рублей, но женщина отказала. Тогда молодой человек взял на кухне нож и начал угрожать.

Пенсионерка испугалась и отдала все имевшиеся у нее деньги — 170 рублей.

Кровать. Спальня.
Кровать. Спальня.
открытые источники (CC0)

Примечательно, что мужчина ранее неоднократно судим за подобные преступления, причем зачастую совершал их именно в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя алтайского села обвинили в «разбое с целью хищения», ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее другую алтайскую пенсионерку также лишили «всех сбережений» в размере 170 рублей. Только сделала это женщина и случай произошел в Шелаболихе.

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