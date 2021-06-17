Вознаграждение за любую информацию: сибирский бизнесмен пытается выяснить, кто за ним шпионил

Отслеживающее устройство предприниматель обнаружил прикрепленным к служебному автомобилю, принадлежащему компании «АС-Агро». Гаджет нашли 9 марта текущего года в гараже фирмы, расположенном на пр. Калинина 116/95.
Справка
Треккер —устройство, позволяющее негласно получать информацию о передвижениях объекта, к которому он прикреплен. Оно относится к специальным техническим средствам, свободный оборот которых на территории России запрещен законодательством.
Как рассказал altapress.ru сам Молоков, по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 138.1 УК РФ — «Незаконный оборот специальных технических средств».
Параллельно со следственными органами бизнесмен пытается своими силами установить злоумышленников. Молоков даже готов заплатить вознаграждение за любую информацию, которая прольет свет на это темное дело и поможет поймать шпионов.
«Размер вознаграждения будет зависеть от актуальности и полезности сведений. Но я готов заплатить весьма внушительную сумму. И, конечно же, я гарантирую полную конфиденциальность и анонимность. Связаться со мной по этому поводу можно через адвоката Юрия Петрова по телефону 8 913 026 6503», — сообщил предприниматель.
Сергей Молоков предполагает, что установка трекера — это звено общей цепи событий, связанных с попыткой рейдерского захвата доли в Павловской птицефабрики, где он и его партнер в 2019 году приобрели актив за 150 млн рублей.
К слову, в начале 2021 года предпринимателя атаковали неизвестные кибер-махинаторы. Используя поддельную электронную цифровую подпись, они попытались ликвидировать ИП Молокова и внести изменения в учредительные документы Павловской птицефабрики. Об этом бизнесмен рассказал altapress.ru еще в мае.
Тогда катастрофических последствий удалось избежать — незаконные действия вовремя обнаружили и отменили.
На данный момент перед Молоковым встала еще одна непростая задача — выяснить, кто и зачем отслеживал его местонахождение.