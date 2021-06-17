Вознаграждение за любую информацию: сибирский бизнесмен пытается выяснить, кто за ним шпионил

Совладелец Павловской птицефабрики (Алтайский край) Сергей Молоков объявил вознаграждение за сведения, которые помогут установить злоумышленников, шпионивших за ним с помощью трекера.

Отслеживающее устройство предприниматель обнаружил прикрепленным к служебному автомобилю, принадлежащему компании «АС-Агро». Гаджет нашли 9 марта текущего года в гараже фирмы, расположенном на пр. Калинина 116/95.

Справка Треккер —устройство, позволяющее негласно получать информацию о передвижениях объекта, к которому он прикреплен. Оно относится к специальным техническим средствам, свободный оборот которых на территории России запрещен законодательством.

«Павловская птицефабрика». Анна Зайкова

Как рассказал altapress.ru сам Молоков, по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 138.1 УК РФ — «Незаконный оборот специальных технических средств».

Параллельно со следственными органами бизнесмен пытается своими силами установить злоумышленников. Молоков даже готов заплатить вознаграждение за любую информацию, которая прольет свет на это темное дело и поможет поймать шпионов.

Шпион. Наблюдение. открытые источники в интернете

«Размер вознаграждения будет зависеть от актуальности и полезности сведений. Но я готов заплатить весьма внушительную сумму. И, конечно же, я гарантирую полную конфиденциальность и анонимность. Связаться со мной по этому поводу можно через адвоката Юрия Петрова по телефону 8 913 026 6503», — сообщил предприниматель.

Сергей Молоков предполагает, что установка трекера — это звено общей цепи событий, связанных с попыткой рейдерского захвата доли в Павловской птицефабрики, где он и его партнер в 2019 году приобрели актив за 150 млн рублей.

Цифровые технологии. ССО

К слову, в начале 2021 года предпринимателя атаковали неизвестные кибер-махинаторы. Используя поддельную электронную цифровую подпись, они попытались ликвидировать ИП Молокова и внести изменения в учредительные документы Павловской птицефабрики. Об этом бизнесмен рассказал altapress.ru еще в мае.

Тогда катастрофических последствий удалось избежать — незаконные действия вовремя обнаружили и отменили.

На данный момент перед Молоковым встала еще одна непростая задача — выяснить, кто и зачем отслеживал его местонахождение.