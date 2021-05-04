Вывести из бизнеса и из себя. Барнаульского предпринимателя атакуют неизвестные кибер-махинаторы

Неизвестные лица уже несколько месяцев доставляют всяческие неприятности барнаульскому предпринимателю Сергею Молокову. Они лишили его статуса индивидуального предпринимателя, подав заявление о прекращении деятельности ИП от его имени, попытались вывести его из состава учредителей двух компаний и завести на его имя банковскую карту. Целей подобных действий он не знает — только предполагает.

Ликвидировать не собирался

О том, что деятельность ИП Молоков прекращена по его же, Сергея Молокова, заявлению, предприниматель узнал после новогодних каникул.

Заявление, поступившее в налоговую службу через Интернет, было подписано электронной цифровой подписью, выданной Молокову удостоверяющим центром «Солар» из Екатеринбурга.

Между тем, ликвидировать ИП предприниматель не собирался — соответственно, и заявления о прекращении его деятельности не писал и цифровую подпись в «Соларе» не получал.

Интернет-мошенничество. Pixabay.com

Повестка в налоговую

По этой же схеме некто неизвестный попытался исключить Сергея Молокова из состава учредителей двух компаний — «АС-Агро» и «Агрофирма Союз».

«В январе я получил по почте повестку в налоговую инспекцию. Сотрудник инспекции объяснил по телефону: от меня якобы поступило заявление в электронной форме о недостоверности сведений об учредителях в двух компаниях», — объяснил Сергей Молоков.

Но заявление, заверенное, опять же, электронной подписью, и в этом случае он не писал. На этот раз внесение изменений в единый госреестр юрлиц удалось предотвратить. Но странная активность неизвестных лиц на этом не прекратилась.

ФНС. www.nalog.ru

Получите карту

Все эти заявления были поданы в последних числах декабря 2020 года, и Сергею Молокову стало известно об этом в январе.

А в феврале предприниматель получил неожиданную эсэмсэку из банка: ваша карта готова — можете забирать. В качестве адреса, где хранится карта, был указан новосибирский офис этого банка.

Сотрудники кредитного учреждения ему пояснили: якобы он лично явился в офис, подал заявление о выдаче карты и… предъявил паспорт.

Между тем, по словам собеседника altapress.ru, карта в этом банке у него уже есть, срок ее действия не закончился. А заявления на новую карту он тоже не подавал — ни дистанционно, ни лично. И, стало быть, кто-то вместо него пришел в банк с его паспортом.

Банковская карта. Pixabay.com

В ответ на вопрос, какой смысл заводить дебетовую карту за его спиной и на его имя, Сергей Молоков лишь высказал предположение.

Карту, например, могли использовать для обналичивания — а участников «обнала» в последние годы весьма активно привлекают к уголовной ответственности.

«В банке мне до сих пор ничего не сообщили об итогах разбирательства», — говорит он.

Интернет-мошенничество. Pixabay.com

Версия первая: враждебное поглощение

Конечная цель ликвидации ИП и попыток вывести его из состава учредителей двух компаний Сергею Молокову неизвестна. Связаться с центром «Солари» и получить какие-то объяснения ему не удалось.

Он не исключает, что задача инициаторов — самим войти в капитал компании «АС-Агро» (в ней у Молокова — 50%). Она много лет занималась переработкой масличных культур, а в ноябре 2019 года приобрела на открытых торгах имущество обанкротившейся «Павловской птицефабрики».

Интерес к этому активу проявляли и другие претенденты — правда, в торгах они не участвовали. После заключения договора купли-продажи несколько предпринимателей из Павловского района пытались его оспорить. Они были весьма настойчивыми и дошли до Верховного суда.

«Павловская птицефабрика». Анна Зайкова

Но проиграли во всех инстанциях — суды отказались признавать договор купли-продажи актива недействительным. Заявления о прекращении ИП Молоков и выведении его из состава учредителей юрлиц поступили в ФНС чуть больше месяца спустя последнего судебного заседания по этому иску.

Версия вторая: эхо трудного дела

При этом Молоков также не исключает связь проблемы с его многолетними спорами (в том числе судебными) с матерью его ребенка.

«После новогодних каникул — как раз тогда, когда стали выясняться все подробности изменений в ЕГРЮЛ, я узнал о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ. Это дело меня касается напрямую, так как в нем расследуется „безвестное исчезновение ребенка“. Ребенок — мой сын, и он не исчез, но его мать требует вернуть его себе и продолжает добиваться этого различными способами», — говорит предприниматель.

Информации, достоверно подтверждающей ту или иную версию произошедших событий, к Молокову пока не поступало. Но он пообещал держать нас в курсе дела.

«Павловская птицефабрика» Анна Зайкова

Правоохранители

Сейчас бизнесмен пытается оспорить ликвидацию ИП в арбитражном суде. Кроме того, он подал заявление в правоохранительные органы.

Тем временем делом о массовом выпуске «левых» электронных цифровых подписей и использовании их в криминальных схемах занимается московская полиция.

Один из удостоверяющий центров, попавших в поле ее зрения, — тот самый «Солар» из Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ». В середине апреля у него проведены обыски, но подробностей пока не сообщается.

Цифровые технологии. ССО

По данным реестра Минкомсвязи на 17 марта, «Солар» имеет действующую аккредитацию.

Издание Klerk.ru описывает ситуацию, похожую на барнаульскую: злоумышленники, пользуясь поддельной ЭЦП, подали заявление в налоговую службу о недостоверности данных по учредителю и директору. И сейчас счета фирмы заблокированы, налоговую отчетность не принимают.

Altapress.ru намерен следить за развитием ситуации у Сергея Молокова.

Цифровые технологии СС0

Что такое ЭЦП

Электронная цифровая подпись, или ЭЦП, — комбинация знаков или паролей, которая служит эквивалентом обычной подписи на бумаге. Их получают в удостоверяющих центрах, которые получают аккредитацию в Минкомсвязи России.

ЭЦП позволяет предпринимателям сдавать отчетность в налоговую через интернет, принимать участие в электронных торгах, поставить на учет онлайн-кассу, подписать документ в системе дистанционного банковского обслуживания, регистрировать электронные сделки с недвижимостью.