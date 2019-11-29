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Жизнь

Чиновники пытаются лишить Барнаульский аэропорт привокзальной площади

Управление Росреестра направило в суд жалобу на «Авиапредприятие «Алтай», пишет «Банкфакс». Чиновники пытаются оспорить право компании на привокзальную площадь.

Барнаульский аэропорт.
Барнаульский аэропорт.
Анна Зайкова

После банкротства «Барнаульского государственного авиационного предприятия» «Авиапредприятие «Алтай» заключило с краевым Фондом имущества и конкурсным управляющим договор купли-продажи.

Компания получила оборудование, транспорт и здания на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему подъездные автодороги и площади, но они не были должным образом оформлены.

Позже авиапредприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты, но получило отказ от Росреестра. В октябре через суд аэропорту удалось доказать право собственности, которое Росреестр теперь пытается оспорить.

Ранее altapress.ru писал, что Барнаульский аэропорт ждет глобальная модернизация. Собственники вложат в нее 2,4 млрд рублей.

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