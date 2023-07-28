Впервые за 20 лет казнили сингапурскую женщину-наркокурьера

В Сингапуре впервые за 20 лет привели к исполнению смертный приговор в отношении женщины, осужденной за перевозку наркотических средств.

Ее задержали в 2018 году за перевозку 30 граммов героина, указывает Газета.Ru.

Женщину повесили.

Ранее приговоренный к смертной казни выдавил себе глаз и съел его. Исполнение наказания отложили — его адвокаты потребовали дополнительное время на подготовку к заседанию по поводу вменяемости приговоренного.

Поводом для сомнений в психическом здоровье стали инциденты, произошедшие за время его пребывания в тюрьме.

Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз он съел.