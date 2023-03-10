10 марта
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Происшествия

Приговоренный к смертной казни выдавил себе глаз и съел его

Приговоренный к смерти убийца из штата Техас (США) может избежать казни, сообщает Texas Tribune.

Укол.
Укол.
СС0

Его собирались казнить в апреле, но исполнение наказания отложили — его адвокаты потребовали дополнительное время на подготовку к заседанию по поводу вменяемости приговоренного.

Поводом для сомнений в психическом здоровье стали инциденты, произошедшие за время его пребывания в тюрьме.

Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз он съел, указывает Lenta.ru.

Ранее северокорейского чиновника казнили за нарушения карантина по коронавирусу. А палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении смертной казни.

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