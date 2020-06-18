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Происшествия

Глава ХМАО улыбнулась, говоря о смерти врача: «Полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе»

Врач-пульмонолог скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе от острого коронарного синдрома, рассказала в своем Instagram губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Наталья Комарова, губернатор ХМАО.
Наталья Комарова, губернатор ХМАО.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Медик в последние дни упорно трудилась, нагружая себя дополнительными сменами.

«Умерла Надежда Георгиевна Лунгу, пульмонолог, врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице. Полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз — острый коронарный синдром», — рассказала глава региона.

Когда Комарова читала с бумаги текст, она улыбнулась после фразы «полтора месяца не выходила из госпиталя» (смотреть с 02:27).

Главврач медучреждения подтвердил РИА «Новости» смерть врача, а также предварительную причину случившегося.

«Да, она работала в инфекционном госпитале. Ей предлагали отдохнуть, но она отказалась, сказала, что хочет работать. Женщина работоспособная, всегда брала большое количество дежурств», — отметило руководство больницы.

Главврач подчеркнул, что смерть врача не связана с коронавирусом — у нее не было симптомов инфекции или каких-либо жалоб на плохое самочувствие.

Ранее сибирский врач рассказала, сколько медиков умирают от 24-часовых смен.

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