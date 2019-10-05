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Происшествия

Врачи в Казахстане насмерть заморозили живого младенца

Врачи в Казахстане подозреваются в убийстве младенца из-за ошибки в документах, пишет РИА Новости. Медики поместили новорожденного в холодильную камеру новорожденного ребенка, в результате чего он скончался.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Младенца после рождения по халатности оформили как мертворожденного, тогда как фактически он еще был живой.

«После подачи ребенком признаков жизни врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать», — сообщил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула

Одной из причин таких действий врача послужили документы, которые нельзя было отредактировать в базе.

Министр здравоохранения предложил освободить от занимаемой должности начальника областного управления здравоохранения, добавляет Zakon.kz.

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