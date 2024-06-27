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Врачи пожаловались в опеку на бабушку, которая не пишет отказ от прививок для внучки

Бабушка является временным опекуном для внучки, если опека заберет девочку, ей грозит детский дом, сообщает Mash.

Сын женщины и его жена привезли маленькую девочку и заявили, что не могут растить ребенка в съемной квартире.

Поставить прививки вовремя не получилось из-за антител к венерическому заболеванию в крови девочки. При этом женщина продолжала водить внучку по врачам. Педиатр предлагал написать отказ от прививок, но женщина не решилась. Медработники заявили в органы опеки, что бабушка за здоровьем своей внучки не следит.

Женщина получила ответ от дерматолога, по итогам исследования антител у девочки не осталось. Все бумаги о явках к врачам бабушка отнесла в опеку, но случилась другая беда. Срок временной опеки истекает. Если не оформить постоянную — девочку отдадут в детский дом.

Ранее сообщалось, что в Сибири матери, убившей своего ребенка, оставили троих детей.

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