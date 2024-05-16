В феврале текущего года в Новосибирске 22-летняя девушка выбросила младенцы в мусорный бак. В отношении нее возбудили уголовное дело, и вскоре состоится суд. Об этом сообщает « КП-Новосибирск ».

Напомним, что спас младенца прохожий. Ребенок недолго находился на морозе, что и спасло ему жизнь. Вскоре после того, как личность девушки была установлена с помощью камер наблюдения, ее арестовали.

Соседи рассказали, что мать ребенка жила одна в съемной квартире. Пару раз к ней заходил молодой человек 25 лет — предполагаемый отец ребенка. При этом девушка никому не говорила о своей беременности. Роды проходили дома, но соседи этого не заметили.

Сейчас воспитанием ребенка занимается его бабушка, которая подала заявление в органы опеки. Ей помогают другие родственники. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении матери ребенка. Девушку обвинили в покушении на убийство новорожденного.

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