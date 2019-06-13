Вратаря сборной России по футболу задержали в московском аэропорту

В аэропорту «Внуково» полицейские задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

12 июня в линейный отдел полиции во «Внуково» поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что у стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок, сообщает ТАСС.

Вызванные полицейские составили в отделении протокол о мелком хулиганстве. Как сообщил источник агентства, у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании «Россия», пишет bfm.ru.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста (0,77 промилле), выяснили «Известия».

Лунев заплатил штраф в размере тысячи рублей.

Футболист выступает за «Зенит» с 2016 года. В его активе также 7 матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.