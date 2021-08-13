«Все были в крови». Что известно о взрыве автобуса в Воронеже

1 Как произошла авария

Автобус заходил на остановку около торгового центра «Галерея Чижова» в 21:24 по местному времени. Тогда же произошел взрыв. Об этом одна из пострадавших рассказала изданию РИА «Воронеж».

«Последним помню огонь. Большое пламя. Потом, не знаю как, сама вышла из автобуса. Очевидцы помогли мне обработать раны. Больше всего досталось тем, кто сидел сзади: они все были в крови. Не знаю, как это описать. Многие потеряли сознание прямо в машине, и их вытаскивали наружу люди», — цитирует девушку, сидевшую в салоне на третьем ряду слева, Газета.ru.