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Происшествия

«Все были в крови». Что известно о взрыве автобуса в Воронеже

Маршрутный автобус взорвался в Воронеже вечером 12 августа. Рассказываем о подробностях происшествия.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0
1 Как произошла авария

Автобус заходил на остановку около торгового центра «Галерея Чижова» в 21:24 по местному времени. Тогда же произошел взрыв. Об этом одна из пострадавших рассказала изданию РИА «Воронеж».

«Последним помню огонь. Большое пламя. Потом, не знаю как, сама вышла из автобуса. Очевидцы помогли мне обработать раны. Больше всего досталось тем, кто сидел сзади: они все были в крови. Не знаю, как это описать. Многие потеряли сознание прямо в машине, и их вытаскивали наружу люди», — цитирует девушку, сидевшую в салоне на третьем ряду слева, Газета.ru.

Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
360tv.ru
2 Причины ЧП

Правоохранительные органы уточняют, из-за чего произошел взрыв. Версию с терактом власти исключили, сообщает Газета.ru.

Следы поражающих элементов на месте не обнаружили.

В списке возможных причин аварии:

  • неисправность технического оборудования;
  • перевозка пассажиром взрывоопасного предмета или газового баллона;
Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
360tv.ru

Отмечается, что транспорт был дизельным. Хотя изначально спасатели предполагали, что причиной взрыва стала неисправность автобусного газового оборудования.

«После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел», — сообщил источник Интерфаксу. Ход дела, возбужденного по факту ЧП, контролирует Следственный комитет.

3 О пострадавших

В салоне маршрутки находились 30 человек. 18 из них пострадали, уточняет Газета.ru со ссылкой на данные следствия.

Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
Взрыв рейсового автобуса в Воронеже.
360tv.ru

По информации Telegram-канала «112», одну из пассажирок доставили в больницу с ампутированной ногой. РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав пишут, что женщина скончалась в реанимации. Ей было 35 лет.

4 Что рассказывают очевидцы

Один из очевидцев поделился: «Я был на работе, когда услышал хлопок. Прибежал, повылетали люди из окон. Люди пострадали, у кого-то оторвало ноги. Многие прохожие помогали, „скорая“ приехала довольно быстро».

Еще одна очевидица услышала «сильный грохот, как будто дом взорвался». «Затем поднялись клубы синего дыма (сам автобус с моей стороны не видно). Я как раз говорила с сыном по телефону, и он сказал, что такой дым может быть при столкновении машин на газу», — сказала она. Женщина наблюдала за аварией с балкона.

5 Похожие случаи

15 декабря 2013 года взорвался автобус в Красноярском крае.

Произошла авария из-за поломки двигателя.

В результате произошедшего погиб 46-летний водитель. Второму мужчине, находившемуся в салоне, из транспорта удалось выбраться.

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