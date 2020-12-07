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Происшествия

Всех пассажиров рейса Москва — Нью-Йорк задержали в аэропорту прибытия

Всех пассажиров авиарейса из Москвы задержали по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
СС0

Одна из прилетевших этим рейсом россиянок рассказала, что после приземления их час не выпускали из самолета, потом выгнали на улицу, разбили на группы и проверяли с участием кинологической службы.

Спустя три часа после прибытия пассажирам все еще не разрешали покинуть аэропорт, пишет Lenta.ru.

Позднее в генконсульстве РФ сообщили агентству РИА Новости, что полиция получила сигнал о наличии взрывного устройства на борту.

Сигнал тревоги

В марте самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Москва прервал полет из-за сообщения о бомбе на борту. Лайнер приземлился в Перми.

Причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенном на борту самолета взрывном устройстве. На борту самолета — 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги. Согласно данным портала flightradar24.com, лайнер подал сигнал спустя чуть более двух часов после вылета.

Сигнал тревоги был подан в воздушном пространстве над Удмуртией.

Вскоре лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.

В месту посадки пассажирского лайнеры были стянуты экстренные службы аэропорты и города.

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