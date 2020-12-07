Одна из прилетевших этим рейсом россиянок рассказала, что после приземления их час не выпускали из самолета, потом выгнали на улицу, разбили на группы и проверяли с участием кинологической службы.
Спустя три часа после прибытия пассажирам все еще не разрешали покинуть аэропорт, пишет Lenta.ru.
Позднее в генконсульстве РФ сообщили агентству РИА Новости, что полиция получила сигнал о наличии взрывного устройства на борту.
Сигнал тревоги
В марте самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Москва прервал полет из-за сообщения о бомбе на борту. Лайнер приземлился в Перми.
Причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенном на борту самолета взрывном устройстве. На борту самолета — 113 пассажиров и шесть членов экипажа.
Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги. Согласно данным портала flightradar24.com, лайнер подал сигнал спустя чуть более двух часов после вылета.
Сигнал тревоги был подан в воздушном пространстве над Удмуртией.
Вскоре лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.
В месту посадки пассажирского лайнеры были стянуты экстренные службы аэропорты и города.