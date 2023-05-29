29 мая
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Происшествия

Всех жителей Рязани напугал звук взрыва. Что произошло

Утром 29 мая жителей Рязани напугал звук взрыва — его услышали во всех районах города.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

На автомобилях сработали сигнализации.

Впоследствии местные власти объяснили, что произошло. По данным экстренных служб, это произошло из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость, указывает "МК".

Борт выполнял учебно-тренировочный полет. Тип воздушного судна не называется.

Ранее в Ростове-на-дону услышали звук, похожий на взрыв.

Звук услышали сразу в нескольких частях города, а также в Батайске. По словам очевидцев, от звуковой волны сработали сигнализации у автомобилей на парковке.

Причину грохота назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.

"Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие", — сообщил губернатор.

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