Всех жителей Рязани напугал звук взрыва. Что произошло

На автомобилях сработали сигнализации.
Впоследствии местные власти объяснили, что произошло. По данным экстренных служб, это произошло из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость, указывает "МК".
Борт выполнял учебно-тренировочный полет. Тип воздушного судна не называется.
Ранее в Ростове-на-дону услышали звук, похожий на взрыв.
Звук услышали сразу в нескольких частях города, а также в Батайске. По словам очевидцев, от звуковой волны сработали сигнализации у автомобилей на парковке.
Причину грохота назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.
"Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Прошу сохранять спокойствие", — сообщил губернатор.