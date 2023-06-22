Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Об этом сообщает ТАСС .

ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющих Крым и Херсонскую область

Пострадали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

У объектов повреждено дорожное покрытие.

По предварительным данным, удар нанесли с помощью английской ракеты Storm Shadow.

В результате нападения жертв среди людей нет. Также сообщение между областью и Крымом продолжает действовать.

Власти временно организовали движение транспорта по резервному маршруту.

"Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", - заявил Сальдо.

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