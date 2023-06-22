ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющих Крым и Херсонскую область

Пострадали мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
У объектов повреждено дорожное покрытие.
По предварительным данным, удар нанесли с помощью английской ракеты Storm Shadow.
В результате нападения жертв среди людей нет. Также сообщение между областью и Крымом продолжает действовать.
Власти временно организовали движение транспорта по резервному маршруту.
"Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", - заявил Сальдо.
Ранее три беспилотника сбили в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы.