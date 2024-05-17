В период с 18 по 21 мая станет возможным подтопление прибрежных территорий Оби и Катуни, сообщает МЧС по Алтайскому краю .

На реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 510 – 550 см (при опасной отметке в 530 см), возможно подтопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка.

На реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань уровень воды поднимется до отметок 550 – 590 см (при опасной отметке в 580 см), также возможно подтопление прибрежных территорий.

Также в Республике Алтай уровень воды в реках ощутимо поднялся.

Населению территорий, находящихся под угрозой подтопления, рекомендуют звонить на единый телефон экстренных служб «112», следовать инструкциям спасателей и представителей органов местного самоуправления.

Также местами в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности (4 класса).

Ранее сообщалось, как обстоят дела с паводком в Алтайском крае.

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