27 августа
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Происшествия

Второе хранилище пиротехники за два дня загорелось в Сибири - есть пострадавший

Контейнер с фейерверками загорелся в Дзержинском районе Новосибирска днем 27 августа, сообщает Mash Siberia.

Пожар.
Пожар.
Mash Siberia

Пострадала организация "Салют". Огонь охватил территорию под электростанцией, где лежал мусор. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Была вероятность распространения огня на соседний пустующий склад, но пожарные локализовали возгорание за 15 минут.

Один мужчина получил ожоги, его госпитализировали.

Напомним, 26 августа очевидцы сообщили о серьезном пожаре на складе пиротехники в Кемерово. По сообщениям местных пабликов, здание обрушилось. Перед этим в небе взрывались бесчисленные фейерверки.

Ранее мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде. Взорвалась пиротехника.

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