Второй пешеход за утро попал под колеса авто в Барнауле

Со слов свидетелей, женщину сбил Hyundai Santa Fe. Пострадавшей оказывают медпомощь.
Ранее автомобиль насмерть сбил пешехода-женщину на пр. Космонавтов у гипермаркета «Алтай».
Утром 24 сентября в Барнауле произошло ДТП с пешеходом на пересечении ул. Попова и Георгия Исакова, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Со слов свидетелей, женщину сбил Hyundai Santa Fe. Пострадавшей оказывают медпомощь.
Ранее автомобиль насмерть сбил пешехода-женщину на пр. Космонавтов у гипермаркета «Алтай».
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