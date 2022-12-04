4 декабря
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Происшествия

Вулкан Семеру начал извергаться спустя год в Индонезии

Вулкан Семеру начал извергаться в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) 4 декабря. Прошлое извержение было ровно год назад. Об этом сообщает ТАСС.

Магма. Вулкан
Магма. Вулкан
СС0

Вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 1,5 тыс. м. Ближайшие к нему селения покрылись слоем пепла.

Местные службы просят граждан и гостей не приближаться к вулкану ближе, чем на 5 км, и не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.

РИА Новости сообщают, что началась эвакуация людей, живущих вблизи вулкана в провинции Восточная Ява.

Обеспокоено национальное метеорологическое управление Японии. Оно предупреждает, что из-за извержения есть риск образования цунами. Если это все же произойдет, то волны могут достигнуть отдаленных островов в южной префектуре Окинава.

Вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда из-за этого погибли более 50 человек.

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