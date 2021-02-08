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Происшествия

Взрыв в горном карьере спровоцировал землетрясение у Шерегеша

8 февраля несколько землетрясений произошло в Кузбассе, одно из сейсмособытий вызвано взрывом в горном карьере.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Землетрясение магнитудой 2,1 произошло рано утром 8 февраля, сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в Таштагольском районе в 1 км к юго-западу от Шерегеша.

Землетрясение произошло из-за карьерного взрыва, пишет Тайга.инфо.

Поздно вечером 7 февраля произошло еще два землетрясения. Эпицентры находились в 50−58 км севернее Новокузнецка. В этом районе работают угольные разрезы.

Ранее 30-летний житель Московской области погиб, катаясь на сноуборде в Шерегеше. ЧП произошло 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая». Уже известно, что мужчина с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону.

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