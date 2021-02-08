Взрыв в горном карьере спровоцировал землетрясение у Шерегеша

Землетрясение магнитудой 2,1 произошло рано утром 8 февраля, сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в Таштагольском районе в 1 км к юго-западу от Шерегеша.
Землетрясение произошло из-за карьерного взрыва, пишет Тайга.инфо.
Поздно вечером 7 февраля произошло еще два землетрясения. Эпицентры находились в 50−58 км севернее Новокузнецка. В этом районе работают угольные разрезы.
Ранее 30-летний житель Московской области погиб, катаясь на сноуборде в Шерегеше. ЧП произошло 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая». Уже известно, что мужчина с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону.