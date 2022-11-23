Взрывы прогремели на автобусных остановках в Иерусалиме. Как это произошло и сколько людей пострадали

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Когда и как произошли взрывы?

Первый взрыв прогремел около 07:00 по местному времени на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль.

Через полчаса уже на другой автобусной остановке на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, уже меньшей силы.