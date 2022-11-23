23 ноября
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Происшествия

Взрывы прогремели на автобусных остановках в Иерусалиме. Как это произошло и сколько людей пострадали

Два взрыва прогремели на автобусных остановках в Иерусалиме 22 ноября. Расследуют версию комбинированного теракта, сообщает ТАСС.

Дым.
Дым.
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1
Когда и как произошли взрывы?

Первый взрыв прогремел около 07:00 по местному времени на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль.

Через полчаса уже на другой автобусной остановке на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, уже меньшей силы.

2
Где могли спрятать взрывное устройство?

Издательство Kan предполагает, что взрывное устройство лежало в сумке, которую злоумышленник оставил на остановке.

По другой версии израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере.

Дым, пожар.
Дым, пожар.
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3
Сколько погибших и пострадавших?

По меньшей мере 20 человек пострадали от двух взрывов. Есть один погибший.

Ранее стало известно о 14 пострадавших. 11 из них получили ранения на перекрестке Гиват-Шауль. На перекрестке Рамот пострадали три человека, они получили легкие ранения.

4
Версии и виновные

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них — комбинированный теракт.

На место прибыла полиция. Правоохранители приступили к расследованию инцидента и розыску подозреваемых.

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