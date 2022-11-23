Взрывы прогремели на автобусных остановках в Иерусалиме. Как это произошло и сколько людей пострадали

Первый взрыв прогремел около 07:00 по местному времени на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль.
Через полчаса уже на другой автобусной остановке на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв, уже меньшей силы.
Издательство Kan предполагает, что взрывное устройство лежало в сумке, которую злоумышленник оставил на остановке.
По другой версии израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере.
По меньшей мере 20 человек пострадали от двух взрывов. Есть один погибший.
Ранее стало известно о 14 пострадавших. 11 из них получили ранения на перекрестке Гиват-Шауль. На перекрестке Рамот пострадали три человека, они получили легкие ранения.
Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Одна из них — комбинированный теракт.
На место прибыла полиция. Правоохранители приступили к расследованию инцидента и розыску подозреваемых.