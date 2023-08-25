Взрывы, ударная волна: очевидцы рассказали, что происходило на месте авиакатастрофы Embraer

Вечером 23 августа борт Embraer рухнул в Тверской области неподалеку у села Куженкино. В самолете находилось 10 человек, все погибли. В списке находившихся на борту был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Жители села рассказали РБК, как все произошло.

Одна из женщин была на балконе и увидела, как падал самолет. По ее словам, Сначала раздались два сильных хлопка, закрытых. Потом началось гудение. тут самолет вылетел из облаков, уже шел вертикально вниз, спиралями.

О двух взрывах рассказали и другие местные жители. После этого многие почувствовали сильную ударную волну. По словам одной из собеседниц, в ее доме задребезжали окна. Другой очевидец — подросток — в это время на автобусной остановке. Он сказал, что сооружение затряслось.

Результаты опознания извлеченных из обломков самолета тел пока официально не оглашены — проводятся соответствующие экспертизы. Дело в том, что для ДНК-теста берется материал из объекта, который принадлежит предполагаемому персонажу. Больше всего информативного генетического материала содержится в зубах и ногтевых пластинах. Даже при пожаре зубы не горят, поэтому тип происшествия никак не влияет.

После таких катастроф экспертиза может проводиться довольно долгое время — до двух недель. После судебно-медицинской экспертизы и взятия образцов для ДНК-экспертизы родственникам могут выдать разрешение на захоронение с пометкой, без 100-процентного подтверждения, что это именно он. Будет выписан запрет на кремацию, чтобы при появлении сомнений была возможность эксгумировать тело.

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным.