«Взрывная» парочка приятелей пойдет под суд в Алтайском крае

В суд отправилось уголовное дело на двух жителей Локтевского района Алтайского края. Их обвиняют в сбыте взрывчатки, а одного из них в ее хищении.

Приятелей в начале июня поймали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю с поличным при попытке сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства «аммонит», представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для инициирования «взрывчатки».

Один из подозреваемых работал на руднике «Сибирь Полиметаллы» и имел доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам. За несколько смен он похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия, чтобы потом продать.

УФСБ России по Алтайскому краю просит всех, кто знает про аналогичные факты, сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.