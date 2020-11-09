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Происшествия

«Взрывная» парочка приятелей пойдет под суд в Алтайском крае

В суд отправилось уголовное дело на двух жителей Локтевского района Алтайского края. Их обвиняют в сбыте взрывчатки, а одного из них в ее хищении.

В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Приятелей в начале июня поймали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю с поличным при попытке сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства «аммонит», представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для инициирования «взрывчатки».

Один из подозреваемых работал на руднике «Сибирь Полиметаллы» и имел доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам. За несколько смен он похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия, чтобы потом продать.

УФСБ России по Алтайскому краю просит всех, кто знает про аналогичные факты, сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

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