Взятка на 12 млн рублей: громкое дело антикоррупционера Надвоцкого передают в суд

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемому инкриминируют взяточничество в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, руководитель УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, в течение трех лет получал через посредника взятку от представителя двух фирм, занимавшихся реализацией топлива.
Нелегальные деньги, как отмечается, обвиняемый получал за лояльное отношение к интересам данных компаний и предоставление им возможности на беспрепятственной основе реализовывать топливо.
Размер взятки превысил 12 млн рублей.
Рассмотрением уголовного дела займется Центральный районный суд Барнаула.
Как ранее сообщал altapress.ru, Надвоцкого задержали 15 ноября прошлого года.