Wildberries проведет расследование после массовой драки

Потасовка произошла между работниками и охранниками, сообщает РИА Новости.
Но никто не пострадал. Хотя полицейские установили активных зачинщиков — 13 человек. Их допросили.
Сейчас склад работает штатно, указывает Газета.Ru.
Что стало причиной разбирательств — пока неизвестно.
Ранее Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления.
Новая функция поможет покупателям, которые выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно.
Кнопка доступна на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. При этом заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку.
На данный момент нововведение доступно для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены будет для всех покупателей. Также функция доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.
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