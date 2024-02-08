8 февраля
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Происшествия

Wildberries проведет расследование после массовой драки

Wildberries проведет внутреннее расследование из-за драки на складе в Электростали.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Потасовка произошла между работниками и охранниками, сообщает РИА Новости.

Но никто не пострадал. Хотя полицейские установили активных зачинщиков — 13 человек. Их допросили.

Сейчас склад работает штатно, указывает Газета.Ru.

Что стало причиной разбирательств — пока неизвестно.

Ранее Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления.

Новая функция поможет покупателям, которые выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно.

Кнопка доступна на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. При этом заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку.

На данный момент нововведение доступно для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены будет для всех покупателей. Также функция доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

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