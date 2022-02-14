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«Я вас официально посылаю»: подполковник ГИБДД на Алтае отказался предъявлять документы своим же коллегам

Сотрудник ГИБДД из Камня-на-Оби подал подал рапорт на замначальника межмуниципального отдела полиции, который отказался предъявлять экипажу ДПС документы и оскорбил инспектора, пишет «Банкфакс».

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

11 февраля в Камне автоинспекторы проводили «день дисциплины» для профилактики нарушения ПДД полицейскими. Один из экипажей в составе двух лейтенантов дежурил у здания МО МВД России «Каменский».

Вечером они заметили Toyota Corolla, у которой не горела подсветка госномера сзади, а на передние боковые стекла была наклеена пленка.

За рулем машины был замначальника каменского межмуниципального отдела подполковник Вадим Бальзанов.

«На просьбу коллег предъявить документы — водительское удостоверение, страховку и свидетельство о регистрации — замруководителя заявил, что не лейтенантам его проверять и грубо выругался в их адрес. Подавший рапорт полицейский процитировал слова Бальзанова: «Я вас официально посылаю *****". После этого высказывания подполковник закрыл машину и удалился в здание отдела», — передает издание.

В тот же день инспектор подал рапорт начальнику Каменского МО МВД, в котором доложил о произошедшем.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что начальник ведомства назначил проверку, а нарушивший ПДД сотрудник привлечен к административной ответственности.

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