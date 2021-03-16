Юг Алтайского края может начать гореть уже в апреле

В апреле вырастет уровень пожарной опасности в лесах России. В зоне риска, в частности, окажется юг Алтайского края, заявил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов.

По предварительному прогнозу Росгидромета, прежде всего пожароопасность повысится в южных регионах Южного федерального округа, Северного Кавказа, на юге Алтайского края, большей части Республики Тыва, юге Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморском крае, перечислил Козлов в интервью ТАСС.

Министр планирует посетить несколько регионов в ближайшее время, чтобы выяснить у местных властей, чего им (кроме денег) не хватает для эффективной борьбы с лесными пожарами.

«Наши коллеги всегда говорят о методике финансирования работ, но мы должны понимать, что деньгами все не закидаешь», — пояснил Козлов.

Летом 2020 года Greenpeace попросил правительство России не повторять «пожарную катастрофу» в лесах Сибири.