Юг Алтайского края может начать гореть уже в апреле

По предварительному прогнозу Росгидромета, прежде всего пожароопасность повысится в южных регионах Южного федерального округа, Северного Кавказа, на юге Алтайского края, большей части Республики Тыва, юге Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Приморском крае, перечислил Козлов в интервью ТАСС.
Министр планирует посетить несколько регионов в ближайшее время, чтобы выяснить у местных властей, чего им (кроме денег) не хватает для эффективной борьбы с лесными пожарами.
«Наши коллеги всегда говорят о методике финансирования работ, но мы должны понимать, что деньгами все не закидаешь», — пояснил Козлов.
Летом 2020 года Greenpeace попросил правительство России не повторять «пожарную катастрофу» в лесах Сибири.