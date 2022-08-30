За чаем с конфетами залез через окно на бывшее место работы пьяный россиянин

Житель Корсакова (Сахалин) предстанет перед судом за нанесение значительного ущерба. 32-летнего мужчину обвиняют в краже.

Обвиняемый 11 июля выпивал, но ближе к вечеру спиртное закончилось. Денег не было.

Тогда подозреваемый решил прогуляться до бывшего места работы — похитить что-нибудь ценное, говорится в сообщении областного главка МВД.

Злоумышленник «перемахнул» через забор и оказался на территории автомойки. Потом он прошел в котельную, где взял топор и гаечный ключ.

Потом подошел к зданию, где раньше работал, и отогнул оконную раму на первом этаже и проник в помещение.

После топором разбил дверь и прошел в косметический кабинет. Там он стал собирать в пакет различные косметические средства на сумму в 26 550 рублей.

На этом «хищения» не закончились. Он поднялся на второй этаж, также отогнув гаечным ключом раму и проникнув в офис.

В тумбочке обнаружил мужское портмоне, где хранились 60 тыс. рублей. С другого стола забрал мобильный телефон, ноутбук и кошелек из тумбочки с 10 тыс рублей.

Затем достал из заветного шкафа элитный алкоголь, чай, кофе и конфеты.

Далее проник в соседнее помещение, откуда похитил из ящика рабочего стола 13,2 тыс. рублей и видеорегистратор, после чего скрылся.

Общая сумма похищенного составила составила 137,75 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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