За двое суток в Алтайском крае пожары унесли жизни четырех человек

За два дня в Алтайском крае произошло три пожара, которые унесли жизни четырех человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Среди погибших — 10-летний ребенок.

20 ноября пожар вспыхнул в селе Столбово Каменского района. Частный дом тушили около 20 минут. На месте происшествия обнаружили погибшую пожилую женщину.

В тот же день в Бийске по ул. Крайней загорелся жилой дом. Возгорание произошло поздно ночью. На пожаре травмы несовместимые с жизнью получила пенсионерка.

Ночью 21 ноября в Бийске по ул. Огородной сгорел частный дом. В нем на момент пожара была 62-летняя женщина и ребенок. У них не было шансов спастись.

Ранее сообщалось, что в селе Глядень-2 в Благовещенском районе при возгорании в жиломьдоме погибли три человека.

Причина всех происшествий — нарушение правил эксплуатации печного отопления или неправильное устройство печи.

«С понижением температур эта причина встречается в пожарных сводках с высокой частотой. Также обращает на себя внимание тот факт, что на пожарах чаще всего гибнут пожилые люди и случается это в тёмное время суток, что приводит к позднему обнаружению возгорания. Пожарные прибывают на место происшествия, когда драгоценное время уже упущено», — заявили в МЧС.

Главное управление МЧС России обращается к жителям края: уделите самое пристальное внимание соблюдению правил пожарной безопасности в быту.