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Происшествия

Три человека погибли в Алтайском крае при пожаре

Ночью 20 ноября в Благовещенском районе сгорел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Погибли три человека.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
altapress.ru

Пожар произошел в доме на ул. Октябрьская в селе Глядень-2. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений крыша и веранда строения уже горели открытым огнем.

Площадь пожара составила около 50 кв. м. Три человека, получившие несовместимые с жизнью травмы, находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь.

Причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления или короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия уточняются.

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