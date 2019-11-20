Три человека погибли в Алтайском крае при пожаре

Ночью 20 ноября в Благовещенском районе сгорел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Погибли три человека.

Пожар произошел в доме на ул. Октябрьская в селе Глядень-2. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений крыша и веранда строения уже горели открытым огнем.

Площадь пожара составила около 50 кв. м. Три человека, получившие несовместимые с жизнью травмы, находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь.

Причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления или короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия уточняются.