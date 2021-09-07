За двойное убийство экс-депутата Быкова осудили на 13 лет тюрьмы

Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Его обвиняют в организации двойного убийства, произошедшего в 1994 году. Приговор огласили 7 сентября утром. Пока что он не вступил в законную силу.

Накануне сторона обвинения просила наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы.

Рассмотрение других уголовных дел в отношении Быкова еще продолжается. Речь идет о подстрекательстве к убийству по найму, уклонении от уплаты налогов и руководстве преступным сообществом, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Что произошло

В мае красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков был задержан по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Кто такой Анатолий Быков

В 1990-х годах, выучившись на преподавателя физкультуры, он открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ).

В 1992 году стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Заксобрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии «Патриоты России».