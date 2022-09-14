14 сентября
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Происшествия

За двух сибирских осетров в морозилке пойдет под суд капитан-механик теплохода

В Енисейский райсуд Красноярского края передали уголовное дело в отношении капитана-механика теплохода, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Осетр.
Осетр.
СС0

По версии следствия, мужчина приобрел двух сибирских осетров (занесены в Красную книгу РФ, охраняются международными договорами. Прим. ред.)

Затем он положил их в морозильную камеру теплохода.

Там их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов).

Ранее группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области.

Правоохранители провели обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Они изъяли более 1,5 тыс. особей стерляди, 100 сибирских осетров, 8 нельм и 20 килограммов черной икры.

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