За двух сибирских осетров в морозилке пойдет под суд капитан-механик теплохода

По версии следствия, мужчина приобрел двух сибирских осетров (занесены в Красную книгу РФ, охраняются международными договорами. — Прим. ред.)
Затем он положил их в морозильную камеру теплохода.
Там их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов).
Ранее группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области.
Правоохранители провели обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Они изъяли более 1,5 тыс. особей стерляди, 100 сибирских осетров, 8 нельм и 20 килограммов черной икры.