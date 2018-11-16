За избиение алтайского инвалида наказали 9 полицейских

После проведения служебной проверки уволили двух полицейских, которые избили инвалида в Алтайском крае. Также наказали 7 других сотрудников, пишет ГУ МВД России по региону.

Предупреждение о неполном служебном соответствии вынесли полицейскому, который был рядом во время избиения мужчины в Локтевском районе.

Кроме того, непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров, отмечают в ведомстве.

Altapress.ru писал, что пострадавшего зовут Сергей Гробошников, и он инвалид — у него нет части ноги чуть выше ступни. Как выяснилось, стражи порядка расправились с ним прямо у отделения полиции.

На кадрах видно, что мужчина на костылях обращается к людям в полицейской форме. Они отталкивают его и потерпевший падает. После этого он бьет по машине костылем и оттуда выходят мужчины. Они начинают избивать потерпевшего, а затем волокут по снегу.

Серьезных травм у мужчины нет: только ссадина на больной ноге от падения. Проверять его на содержание алкоголя в крови не стали, потому что следственные действия начались только на следующий день. Но Сергей утверждает, что был абсолютно трезв.