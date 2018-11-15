Пинали у отделения полиции: алтайский инвалид рассказал подробности своего избиения

Мужчина, с которым грубо обошлись полицейские в Горняке, рассказал altapress.ru подробности случившегося. Его зовут Сергей Гробошников, и он инвалид — у него нет части ноги чуть выше ступни. Как выяснилось, стражи порядка расправились с ним прямо у отделения полиции.

Сергей живет в соседнем селе Николаевка. В Горняк он приехал по делам, и должен был там встретиться со знакомым. Но встреча состоялась не так, как планировалось: мужчина говорит, что полицейские задержали его приятеля на улице.

Сергей Гробошников,

житель села Николаевка Локтевского района:

Он перезвонил мне и сказал, что встретиться не получится — меня, мол, забрали в полицию. Оказалось, что у него были неоплаченные штрафы. Я подъехал к отделению, решил подождать, когда он даст показания и выйдет. А потом смотрю — его выводят сержант и прапорщик и собираются отвезти в суд.

Сергей обратился к полицейским с просьбой взять его с собой в суд. «Мне было важно знать, арестуют приятеля или нет», — сказал мужчина. Когда он попытался сесть в машину, его оттолкнули. Инвалид упал и со злости стукнул костылем по машине. Полицейские вышли из машины, обругали его нецензурной бранью, а один из них даже пнул мужчину. Затем они оттащили его на обочину и уехали.

Произошедшее случайно записал на видеорегистратор местный житель. Тем же вечером он слил видео в сеть.

Сергей также рассказал, что на суд к приятелю все-таки попал. Там полицейские грубили ему и нецензурно выражались в его адрес. При этом мужчина не хотел их наказывать: если бы не это видео, о поведении стражей порядка узнали бы только его знакомые.

Серьезных травм у мужчины нет: только ссадина на ноге от падения. Проверять его на содержание алкоголя в крови не стали, потому что следственные действия начались только на следующий день. Но Сергей утверждает, что был абсолютно трезв. Его уже допросили следователи СУ СКР по Алтайскому краю. В краевом ГУ МВД тоже проводят проверку по данному факту.