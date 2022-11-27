27 ноября
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Происшествия

За изнасилование сводной сестры сибиряк отправился в колонию

Житель Иркутска 22-летний парень за изнасилование сводной сестры отправился в колонию на 17 лет, сообщают в СК по региону.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Как установили следователи, акт изнасилований происходил неоднократно. Первый эпизод произошел, когда девочке было всего 10 лет.

Осужденный угрожал малолетней расправой и заявлял, что убьет бабушку. В феврале этого года девочка решилась рассказать о насилии.

Октябрьский районный суд города Иркутска признал молодого человека виновным. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Сейчас его взяли под стражу.

Ранее стало известно, что мужчину в сибирском городе задержали за истязание беременной подруги.

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