За изнасилование сводной сестры сибиряк отправился в колонию

Житель Иркутска 22-летний парень за изнасилование сводной сестры отправился в колонию на 17 лет, сообщают в СК по региону.

Как установили следователи, акт изнасилований происходил неоднократно. Первый эпизод произошел, когда девочке было всего 10 лет.

Осужденный угрожал малолетней расправой и заявлял, что убьет бабушку. В феврале этого года девочка решилась рассказать о насилии.

Октябрьский районный суд города Иркутска признал молодого человека виновным. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Сейчас его взяли под стражу.

Ранее стало известно, что мужчину в сибирском городе задержали за истязание беременной подруги.