За изнасилование сводной сестры сибиряк отправился в колонию

Как установили следователи, акт изнасилований происходил неоднократно. Первый эпизод произошел, когда девочке было всего 10 лет.
Осужденный угрожал малолетней расправой и заявлял, что убьет бабушку. В феврале этого года девочка решилась рассказать о насилии.
Октябрьский районный суд города Иркутска признал молодого человека виновным. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Сейчас его взяли под стражу.
Ранее стало известно, что мужчину в сибирском городе задержали за истязание беременной подруги.