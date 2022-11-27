27 ноября
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Происшествия

Мужчину в сибирском городе задержали за истязание беременной подруги

В Красноярске правоохранительные органы задержали 31-летнего мужчину. Его подозревают в издевательствах над своей беременной 22-летней девушкой, сообщают в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Подозреваемый в ночь на 26 ноября встретился со своей беременной девушкой возле одного из многоквартирных домов. Мужчина угрожал ей ножом, схватил за шею и завел в квартиру знакомого. Там истязатель облил ее зеленкой и подстриг волосы. О беременности девушки мужчине было известно.

Его подозревают в истязаниях беременной женщины (статья 117 УК РФ), а также в незаконном лишении свободы (статья 127 УК РФ).

Ранее стало известно, что в Барнауле задержали разбойника-мстителя, укравшего дамскую сумочку.

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