22 ноября
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Происшествия

В Барнауле задержали разбойника-мстителя, укравшего дамскую сумочку

В Барнауле задержали подозреваемого в разбойном нападении на 48-летнюю женщину. Обвиняемый похитил у нее сумку, применив насилие, сообщают в Главке МВД по Алтайскому краю.

Женская сумка.
Женская сумка.
СС0

52-летний злоумышленник несколько раз ударил жительницу Барнаула по голове, когда она шла от автобусной остановки в сторону дома.

Потерпевшая потеряла сознание. Подозреваемый похитил у нее сумку с документами и деньгами.

Правоохранители установили, что женщина и мужчина ранее были знакомы. Он оказывал ей внимание, но ответной реакции не получил.

Поэтому обвиняемый решил отомстить. Он нанес удары обломком трубы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее мужчину признали виновным в убийстве жены и насилии над дочерью.

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