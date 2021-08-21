За козла ответят. В национальном парке Республики Алтай задержали браконьеров-москвичей

Оперативная группа Сайлюгемского национального парка задержала группу охотников из пяти человек, промышлявших в урочище Бартулдак. При них была обнаружена туша добытого сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба нацпарка.

На место был вызван наряд отделения МВД России по Кош-Агачскому району. Стало известно, что двое задержанных — жители Москвы. Их сопровождали двое горноалтайцев и житель села Джазатор.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай, в 400 тыс. рублей. По факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ.

Организаторам и участникам грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, максимальная санкция по данной статье — лишение свободы до двух лет.

Пресс-служба напоминает, что урочище Бартулдак находится в кластере «Аргут» Сайлюгемского национального парка, где обитает крупнейшая в России группировка снежного барса: по последним данным — не менее 12 особей. Основная добыча ирбиса на данном участке — сибирский горный козел, численность которого испытывает огромный прессинг со стороны охотников.