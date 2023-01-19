19 января
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Происшествия

За кражу шоколада на россиянина завели два уголовных дела

В полицию с заявлением о пропаже 176 плиток шоколада обратился владелец магазина в микрорайоне Входной в Омске, сообщает Управление МВД по региону.

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

Недостачу товара обнаружили продавцы во время инвентаризации. Сумма материального ущерба составила 11 тыс. 600 рублей.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель села Лузино, ранее судимый. Мужчину удалось задержать по месту жительства.

Как установило следствие, фигурант на регулярной основе совершал кражи кондитерских изделий и в последующем продавал товар знакомым или прохожим на рынке.

Аналогичное преступление задержанный совершил и в другой торговой точке, где за три посещения украл 171 плитку шоколада и 11 коробок конфет.

Тогда сумма материального ущерба составила 16 тыс. рублей. Чтобы не привлекать лишнего внимания, сельчанин переодевался в другую одежду.

В настоящее время расследуется два уголовных дела по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража».

Три эпизода аналогичных преступлений, совершенных в ноябре прошлого года, полицейские уже направили в суд.

С учетом многоэпизодности преступной деятельности мужчину заключили под стражу.

Ранее сибиряк переоделся в женщину и совершил кражу в чужой квартире.

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