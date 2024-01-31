За месяц в Японии зафиксировано более 1200 землетрясений

Пострадали более 1 тыс. человек.
С 1 января в Японии зафиксировано более 1200 землетрясений. Магнитуда самого сильного, которое произошло в начале месяца, достигала 7,6, напоминает "Коммерсантъ".
Больше всего погибших были придавлены тяжелыми объектами, многие погибли от удушья и от переохлаждения.
Ранее сразу два мощных землетрясения произошли в Китае.
Магнитуда сейсмособытий составила 5,7 и 3,9. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощный подземный толчок ощутили в нескольких странах — в России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Из-за мощного землетрясения в Китае эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов в Кургане. На телефон 112 поступило сообщение, что в домах появились трещины, качаются люстры.
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